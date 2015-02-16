Розничная торговля в январе упала на 22,6%

Оборот розничной торговли в Украине в январе 2015 года снизился на 22,6% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года (в сопоставимых ценах) – до 65,734 млрд грн, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, больше всего снизился оборот розничной торговли в Луганской и Донецкой областях – на 90% и 67,3%, до 343,7 млн грн и 2,798 млрд грн соответственно. Наименьшее сокращение розничного товарооборота в январе наблюдалось в Одесской (на 6,3%, до 4,866 млрд грн), Черновицкой (на 8,1%, до 1,116 млрд грн) и Киевской (на 8,4%, до 3,13 млрд грн) областях. Розничный товарооборот в Киеве в прошлом месяце снизился на 18% - до 9,387 млрд грн.

Читайте такжеОфициальный курс упал ниже 26 гривень за доллар

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, оборот розничной торговли в Украине в 2014 году снизился на 8,6% по сравнению с 2013 годом (в сопоставимых ценах) – до 903,535 млрд грн.