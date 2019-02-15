Иностранцы приостановили скупку украинских облигаций

До этого нерезиденты четыре аукциона подряд выкупали украинские ОВГЗ на 1-2 миллиарда гривень еженедельно.

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины по итогам аукциона на этой неделе практически не изменился.

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Как свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины, до этого нерезиденты четыре аукциона подряд выкупали украинские ОВГЗ на 1-2 миллиарда гривень еженедельно, в результате чего с начала года объем вложений нерезидентов в украинские государственные облигации вырос на 7 миллиардов гривень, или более чем вдвое.

Как сообщал УНИАН, объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины в 2018 году вырос на 1,13 миллиарда гривень, или на 21,7%.

В Национальном банке Украины называют покупку нерезидентами гривневых облигаций одним из факторов укрепления гривни в последние недели, так как при покупке ОВГЗ инвесторы продают валюту.