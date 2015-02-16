Гривня закрыла межбанк на отметке 26,60 за доллар

В понедельник, 16 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов достигли уровня 26,00/26,60 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По словам собеседника агентства, сделки проходят в небольших объемах, рынок негативно воспринял падение официального курса до очередного минимума.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,20/30,26 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,4160/0,4260 грн/рубль.

Читайте такжеЯресько считает курс завышенным и ожидает укрепления гривни

По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 17:00 составил 26,2451 грн/долл., к этому часу было заключено 86 соглашений, объем торгов составил 91,16 млн долл.