Сколько денег украинцы хранят на депозитах: свежие данные НБУ

В Украине сокращается объём депозитов - как в гривнях, так и в долларах.

Объем гривневых депозитов в украинских банках за январь 2019 года сократился на 0,3% – до 538,6 миллиарда гривень, валютных (в долларовом эквиваленте) – на 1,2%, до 13,2 миллиарда долларов.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, остатки по гривневым кредитам за этот период сократились на 2,1% - до 598 миллиардов гривень, по валютным - на 0,4%, до 16,5 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, объем гривневых депозитов в украинских банках за 2018 год вырос на 10% – до 539,7 миллиарда гривень, валютных – сократился на 2,4%, до 13,4 миллиарда гривень.