Нацбанк предоставит банку Жеваго кредит на 700 млн гривень

Национальный банк Украины предоставит банку "Финансы и кредит" стабилизационный кредит на сумму 700 млн грн сроком на два года, сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, соответствующее решение приняло правление Нацбанка 12 февраля.

Стабилизационный кредит предоставлен банку для обеспечения своевременного выполнения им своих обязательств перед вкладчиками-физическими лицами.

В сообщении отмечается, что при принятии этого решения регулятор исходил из того, что банке «Финансы и кредит "сосредоточено 4% от объема вкладов физических лиц по банковской системе и 2% активов банковской системы, а сам банк относится к 1 группе банков Украины.

При этом сами акционеры банка также принимают меры, направленные на поддержку банка и его капитализацию. В частности за 2014 акционеры увеличили уставный капитал банка на сумму 500 млн грн и объявили о выпуске акций для увеличения уставного капитала банка еще на 700 млн грн (уже осуществлены взносы на сумму 601 млн грн).

«Банк своевременно выполняет программу капитализации. Также акционерами банка задекларированы намерения относительно дальнейшей докапитализации АО "Банк" Финансы и кредит" путем дополнительного увеличения уставного капитала», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, поданный в Нацбанк в 2014 году план докапитализации банка «Финансы и кредит» предусматривает внесение в его уставный капитал 2,5 млрд грн

Справка УНИАН. Банк «Финансы и кредит» (Киев) работает на рынке Украины с 1990 года и входит в группу крупнейших банков Украины.

Основными акционерами банка на 1 января 2014 года являлись компании «Аскания» (46,50%) и F&C Realty (49,97%), подконтрольные Константину Жеваго.