Французская AXA продала страховой бизнес в Украине

Украинские компании «АХА Страхование» и «АХА Страхование Жизни» продолжат работать без каких-либо изменений.

Французкая группа компаний AXA, которая представлена в Украине компаниями «AXA Страхование» и «AXA Страхование Жизни», завершила сделку по продаже украинских компаний канадскому финансовому холдингу Fairfax Financial Holdings Limited.

Читайте такжеИностранцы приостановили скупку украинских облигаций

Об этом УНИАН сообщили в департаменте маркетинга и коммуникаций компании «AXA Страхование».

«Группа АХА успешно завершила оформление сделки с Fairfax Financial Holdings Limited, штаб-квартира которого находится в Торонто, Канада», - говорится в сообщении.

Как уточнила УНИАН менеджер по связям с общественностью компании Светлана Любченко, официальное завершение сделки состоялось 14 февраля, при этом компании «АХА Страхование» и «АХА Страхование Жизни» продолжат работать и нести все обязательства перед клиентами без каких-либо изменений в своей работе.

Как сообщал УНИАН, в конце октября 2018 года группа АХА заключила соглашение с Fairfax Financial Holdings Limited (Канада) о продаже своих компаний в Украине.

Справка УНИАН. Страховая компания "АХА Страхование", которая является ведущей страховой компанией Украины, принадлежала АХА Group (Франция) и представлена на украинском страховом рынке с 2007 года. "АХА Страхование Жизнь" начала работать на украинском рынке в июле 2013 года.

Группа AXA – мировой лидер в страховании и управлении активами, в которой работает 160 тыс. сотрудников по всему миру, обслуживающих 105 миллионов клиентов в 62 странах.

Международная холдинговая компания Fairfax Financial Holdings Limited со штаб-квартирой в Торонто (Канада) занимается страхованием, перестрахованием и управлением инвестициями с 1985 года. Инвестиционный портфель компании составляет 39,4 млрд долл., общая сумма активов - 65,1 млрд долл., общий акционерный капитал - 18,4 млрд долл.