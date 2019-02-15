В Украине в январе стало меньше наличных денег в обращении

Денежная база за этот период сократилась на 1,6%.

Объем денежной массы (агрегат М3 - совокупность наличных денег в обращении и безналичных средств на счетах физических, юридических лиц и государства) в Украине за январь сократился на 1,4% – до 1,259 триллиона гривень.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, денежная база (совокупность обязательств центрального банка, которые могут быть использованы для создания денежной массы, включая наличные деньги в обращении и обязательства перед кредитными организациями) в январе сократилась на 1,6% - до 428,9 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. Объем денежной массы в Украине за 2018 год вырос на 5,6% – до 1,276 триллиона гривень, денежной базы - на 9,2%, до 435,8 миллиарда гривень.