Дополнительные пошлины на импорт начнут действовать в ближайшее время - Яресько

Кабинет министров Украины намерен в ближайшее время ввести в действие принятое в конце декабря 2014 года решение о повышении пошлин на импорт на 5-10%, за исключением товаров так называемого критического импорта, перечень которых будет определен в кратчайшие сроки, заявила в ходе брифинга в Киеве министр финансов Украины Наталья Яресько.

«Сегодня приняли это решение (о введении импортных пошлин). Как только будут готовы некоторые списки критического импорта, медицинского и энергетического, то оно (решение - УНИАН) будет введено в действие", - сказала министр.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 28 декабря 2014 года приняла закон о мерах по стабилизации платежного баланса (№1562), который предусматривает временное, сроком на 12 месяцев, введение дополнительных импортных пошлин на 100 товарных групп (по ставке 5-10%), что позволит увеличить доходы бюджета на 17,6 млрд грн. Во время обсуждения этого законопроекта, внесенного правительством, премьер-министр Арсений Яценюк отметил, что импортный сбор будет вводиться только после соответствующих консультаций с представителями Европейского Союза и Международного валютного фонда.