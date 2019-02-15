Украинские банки сократили долг перед НБУ до 57 миллиардов
14:54, 15 февраля 2019Финансы
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Объем выкупленных банками депозитных сертификатов НБУ за этот период вырос на 6,4%.
В январе банки сократили долг перед НБУ на 7,3% / фото УНИАН
Объем задолженности украинских банков перед Национальным банком Украины по выданным кредитам рефинансирования на 1 февраля 2019 года составил 57,104 миллиарда гривень, что на 7,3% ниже показателя на 1 января 2019 года.
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Как сообщается на сайте НБУ, объем выкупленных банками депозитных сертификатов НБУ за этот период вырос на 6,4% - до 66,041 миллиарда гривень.
Как сообщал УНИАН, объем задолженности украинских банков перед НБУ по выданным кредитам рефинансирования в 2018 году сократился на 10,3% - до 61,599 миллиарда гривень.
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