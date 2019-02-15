Украинские банки сократили долг перед НБУ до 57 миллиардов

Объем выкупленных банками депозитных сертификатов НБУ за этот период вырос на 6,4%.

Объем задолженности украинских банков перед Национальным банком Украины по выданным кредитам рефинансирования на 1 февраля 2019 года составил 57,104 миллиарда гривень, что на 7,3% ниже показателя на 1 января 2019 года.

Читайте такжеСколько денег украинцы хранят на депозитах: свежие данные НБУ

Как сообщается на сайте НБУ, объем выкупленных банками депозитных сертификатов НБУ за этот период вырос на 6,4% - до 66,041 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, объем задолженности украинских банков перед НБУ по выданным кредитам рефинансирования в 2018 году сократился на 10,3% - до 61,599 миллиарда гривень.