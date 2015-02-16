Выплаты Украины по госдолгу за январь-апрель составят $6 млрд - эксперт

Украине в январе-апреле 2015 года предстоит выплатить по государственному долгу 6 млрд долл., сообщил в ходе пресс-конференции исполнительный директор Фонда Блейзера в Украине Олег Устенко.

По его словам, выплаты по госдолгу в январе-феврале составляют 1,5 млрд долл., и в апреле также 1,5 млрд долл. Помимо этого в марте-апреле Россия сможет потребовать выплаты 3 млрд долл. по евробондам 2013 года, так как Украина нарушила условие по не превышению уровня государственного долга Украины в 60% ВВП. При этом эксперт напомнил, что золотовалютные резервы НБУ на начало февраля составили всего 6,4 млрд долл.

«Украине необходимо до апреля получить деньги МВФ, чтобы не обнулить резервы», - отметил эксперт.

При этом, по словам Устенко, финансовые рынке негативно восприняли информацию об объемах финансирования Украины МВФ, о чем свидетельствует понижение рейтинга Украины агентством Fitch.

«Большим позитивом является то, что программа все-таки была открыта. Негативный момент – это то, что она довольно жесткая и сумма с трудом перекрывает финансовые потребности Украины», - сказал он.

Читайте такжеСредства МВФ позволят Украине избежать дефолта - Яценюк

Как сообщал УНИАН, в конце января правительство заявило о намерении провести переговоры с ключевыми держателями евробондов о реструктуризации долгов, наняв в качестве консультанта переговоров консалтинговую компанию Lazard. Точная сумма задолженности, подлежащей реструктуризации, не оговаривалась, однако по информации из разных источников речь идет о реструктуризации бондов на сумму от 15 до 22 млрд долл. При этом данные суммы не включали евробонды на 3 млрд долл., приобретенные Россией в декабре 2013 года со сроком погашения в декабре 2015 года.

Общий объем госдолга Украины составляет порядка 70 млрд долл.

В середине января правительство Украины обратилось к Совету директоров МВФ с просьбой рассмотреть возможность утверждения новой программы сотрудничества с использованием механизма расширенного финансирования Extended Fund Facility (EFF), предполагающего выделение значительного объема средств на период до 4 лет. 12 февраля Кабмин и миссия МВФ утвердили меморандум по новой программе сотрудничества, объем финансирования которой может составить 17,5 млрд долл.