Минфин в январе выплатил по внутренним долгам 45 миллиардов

Министерство на ОВГЗ-аукционах в январе привлекло в госбюджет 24 млрд грн, 583 млн долл. и 33 млн евро.

Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа в январе привлекло в государственный бюджет 24,402 млрд грн, 583 млн долл. и 33 млн евро.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, средневзвешенная доходность размещения ОВГЗ по итогам месяца составила 19% по бумагам в гривне, 6,5% - в долларах, 4,5% - в евро.

Также сообщается, что платежи по погашению ОВГЗ и уплате купонного дохода по ним за этот период составили 44,856 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа в 2018 году привлекло в государственный бюджет 65,128 млрд грн, 3,478 млрд долл. и 503 млн евро.