Кабмин передал в Раду изменения в госбюджет

Кабинет министров Украины передал на рассмотрение парламента проект закона о внесении изменений в государственный бюджет на 2015 год.

По информации веб-портала Верховной Рады, документ зарегистрирован сегодня, 16 февраля.

В то же время, текст правительственного законопроекта на сайте парламента отсутствует.

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Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк и министр финансов Украины Наталья Яресько отмечали, что правительство подаст изменения в бюджет не позднее 16 февраля.

Кабмин 14 февраля одобрил на своем заседании законопроект об изменениях в государственный бюджет на 2015 год, согласованных с ключевым кредитором – Международным валютным фондом. Премьер-министр Арсений Яценюк тогда заявил, что правительство подаст этот законопроект на регистрацию в парламент 16 февраля, а рассматривать его необходимо на внеочередном заседании Верховной Рады ориентировочно 25 февраля. (УНИАН: согласно календарному плану работы ВР, следующая пленарная неделя у народных депутатов 3-6 марта).

«В понедельник утром (16 февраля - УНИАН) законопроект будет зарегистрирован в стенах парламента, - сказал Яценюк. - Также к данному закону будет приложено законодательство, которое предусматривает формирование доходной и расходной частей государственного бюджета. Это будут изменения в ряд законов: и в Налоговый кодекс, и в законодательство о пенсионном обеспечении. Поэтому в понедельник мы просим, чтобы парламент перешел к активной работе для того, чтобы до конца текущего месяца мы приняли соответствующее законодательство».

Яценюк отметил, что планирует проводить встречи с членами коалиции, председателем парламента. «Не исключаю, что нам нужно будет собрать внеочередное заседание Верховной Рады и на нем ориентировочно, если мы договоримся - это где-то числа 25-го (февраля - УНИАН), принять весь пакет законов, который будет проработан депутатами, поскольку есть десять дней на проработку всех законопроектов, и который в оперативном режиме позволит Совету директоров МВФ уже формально утвердить решение о новой четырехлетней программе сотрудничества между Украиной и МВФ», - сказал глава правительства.