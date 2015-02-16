В 2014 году ПриватБанк заплатил 3,5 млрд гривень налогов

В 2014 году ПриватБанк увеличил сумму выплаченных в бюджеты всех уровней налогов и обязательных платежей в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 2,416 млрд грн до 3,489 млрд грн), что практически равняется годовому бюджету такого города-миллионника, как Днепропетровск (3,467 млрд грн).

За прошедший год самый депозитный банк Украины пополнил бюджет 630 млн грн налога на доходы по депозитам, Пенсионный фонд Украины получил 156,6 млн грн сбора от валютных операций, а сотрудники ПриватБанка перечислили на поддержку обороноспособности страны в виде военного сбора более 17,8 млн грн.

Как сообщили в банке, в 2014 году ПриватБанк перечислил в местные бюджеты более 403,73 млн грн подоходного налога, а в государственный бюджет 324,63 млн грн налога на прибыль. Суммарные платежи банка и его сотрудников в пенсионный и другие социальные фонды по итогам года составили 944,8 млн грн.

В 2014 году ПриватБанк стал и крупнейшим донором Фонда гарантирования вкладов физицеских лиц за всю историю его существования. С начала года ПриватБанк перечислил в Фонд гарантирования вкладов свыше 938,5 млн гривень.