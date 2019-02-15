«ПриватБанк» выиграл суд в Гааге против России в деле о крымских активах

Вопрос о размере возмещения «ПриватБанку» за незаконные действия РФ суд оставил на следующий этап арбитражного разбирательства.

Постоянная палата третейского суда в Гааге сегодня, 15 февраля, официально обнародовала частичное арбитражное решение в пользу «ПриватБанка» и против Российской Федерации в деле об экспроприации активов банка в Крыму после аннексии РФ полуострова.

Читайте такжеВерховный суд разрешил арестовать акции нескольких российских банков

«Суд признал, что он имеет юрисдикцию в отношении всех требований «ПриватБанка» против Российской Федерации, Российская Федерация нарушила свои обязательства по двустороннему соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций, незаконно экспроприировав активы «ПриватБанка» в Крыму, и что «ПриватБанк» имеет право на возмещение за такую экспроприацию в полном объеме», - сообщила пресс-служба финучреждения.

Также сообщается, что вопрос о размере возмещения «ПриватБанку» за незаконные действия РФ суд оставил на следующий этап арбитражного разбирательства.

В пресс-службе напомнили, что «ПриватБанк» намерен получить возмещение в размере более 1 млрд долл. США.

Справка УНИАН. В марте 2014 года в результате непризнанного миром референдума, прошедшего в Автономной Республике Крым, Украина потеряла полуостров. Кремль включил его в состав Российской Федерации.

В августе 2014 года Национальный банк Украины обязал банки страны приостановить осуществление всех видов финансовых операций в населенных пунктах, которые не контролируются украинскими властями.

«ПриватБанк» (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Банк находится в собственности государства с декабря 2016 года. По итогам 2018 года «ПриватБанк» получил 11,7 млрд грн прибыли.