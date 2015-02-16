У Яценюка хотят увеличить потолок госдолга на 218 млрд гривень

Об этом говорится в правительственном законопроекте о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2015 год», зарегистрированном на сайте парламента сегодня, 16 февраля (2147).

Согласно документу, доходы госбюджета предлагается повысить до 498,151 млрд грн, расходы – до 563,241 млрд грн, предельный объем дефицита госбюджета – до 76,3 млрд грн, предельный объем госдолга – до 1,394 млрд гривен.

Также предлагается разрешить Министерству финансов осуществлять сделки с госдолгом по внешним заимствованиям, обслуживание и погашение которых осуществляется за счет госбюджета, путем обмена (изменения условий действующих займов), выпуска и продажи долговых обязательств государства с соответствующей корректировкой предельного объема госдолга.

Одновременно сделки госпредприятий или госбанков по кредитам (займам) по местным внешним заимствованиям путем их обмена предлагается согласовывать с Министерством финансов.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины передал на рассмотрение парламента проект закона о внесении изменений в государственный бюджет на 2015 год.

Ранее в правительстве сообщили, что разработанные изменения к госбюджету основаны на прогнозе падения ВВП в 2015 году на 5,5% при инфляции на уровне 26% и среднегодовом курсе гривни на уровне 21,7 грн/долл.

В конце декабря Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2015 год. Бюджет рассчитан из прогноза падения экономики в 4,3% при инфляции 13%. Доходы бюджета установлены в размере 475,240 млрд грн, расходы- 527,194 млрд грн и предельным объемом дефицита госбюджета в 63,670 млрд грн. Предельный госдолг установлен в размере 68,3% ВВП, или 1,176 трлн грн.