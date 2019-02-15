Госбюджет получил почти 1,5 миллиарда гривень от спецконфискации - Луценко

При этом генпрокурор не указал, в рамках какого дела состоялась спецконфискация и кому принадлежали конфискованные средства.

По решению Апелляционного суда Черкасской области в госбюджет Украины в рамках спецконфискации зачислены почти 1,5 млрд грн.

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Об этом сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко в Facebook.

«Сегодня решением Апелляционного суда Черкасской области в Государственный бюджет зачислено в порядке спецконфискации еще 1 млрд 478 млн грн», - написал он.

Генпрокурор отметил, что эти деньги будут направлены на усиление обороноспособности Украины: «Армия получит новые ракеты, ПТУРСы, бронемашины, системы управления огнем. А пограничники завершат комплексную систему обустройства госграницы».

В настоящее время не указывается, в рамках какого конкретно дела состоялась эта спецконфискация и кому принадлежали конфискованные средства.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в комментарии УНИАН заявила, что «детали об этой спецконфискации будут обнародованы позже, когда мы получим информацию от следователя, чтобы вам ее озвучить».

Как сообщал УНИАН, распорядители бюджетных средств в 2017 году использовали 14 млрд грн из доступных для расходования на этот период 22 млрд грн конфискованных средств экс-президента Украины Виктора Януковича.

28 апреля 2017 года секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов и генеральный прокурор Юрий Луценко заявили о вступлении в законную силу решения суда о зачислении в госбюджет 1,5 млрд долл., арестованных на счетах Януковича и его окружения.

Служба финансового мониторинга Украины выявила 42 компании-нерезидента, близкие к экс-президенту Виктору Януковичу, и в июне 2014 года заблокировала на счетах 19 таких компаний 1,5 млрд долл.