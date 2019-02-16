Госстат сообщил об ускорении роста экономики, правительство – о приоритетах в 2019 году, а президент призвал инвесторов вкладывать деньги в Украину

Одним из ключевых событий уходящей недели стало заседание правительства, где был представлен отчет за 2018 год. Представляя документ, премьер-министр Владимир Гройсман отметил рост валового внутреннего продукта (по предварительным данным) на 3,2%, снижение дефицита бюджета до уровня ниже плановых показателей и увеличение таможенных поступлений в Госбюджет, а также рассказал о реформаторских планах на 2019 год.

По словам премьер-министра, дефицит бюджета Украины в 2018 году снизился до 1,7% ВВП при плановом показателе в 2,4%, а показатель государственного и гарантированного государством долга – до уровня 60,9% ВВП.

«Мы получили дефицит бюджета в прошлом году 1,7% ВВП, когда у нас плановый был 2,4%, то есть мы вышли достаточно позитивно в 2019 год», - сказал глава правительства.

По его словам, бюджет страны в 2018 году вырос на 17% по сравнению с 2017 годом и в полтора раза – по сравнению с 2016 годом.

Среди других позитивных трендов в экономике в прошлом году глава правительства отметил снижение уровня потребительской инфляции ниже десяти процентов.

Кроме того, в ушедшем году, благодаря росту внешней торговли и борьбе с теневыми схемами, возросли таможенные поступления. По словам премьера, украинские таможни в 2018 году увеличили поступления в государственный бюджет на 53 млрд гривень.

«Мы упростили процедуры расчетных-кассовых операций, и нам удалось мобилизировать по сравнению с 2017 годом плюс 53 млрд грн в бюджет от поступлений таможен, и мы также имеем хороший потенциал для роста этих платежей. Кроме того, мы постоянно боремся с «серыми» и «черными» схемами в таможенных операциях», - сказал Гройсман.

Кроме того, по словам премьера, в ушедшем году Кабинет министров выделил из государственного бюджета порядка 3 миллиардов гривень на модернизацию оборонных государственных предприятий, что заложило хорошие основы для перевооружения украинской армии и флота новейшим отечественным оружием.

Гройсман также отметил успехи отечественногоагросектора: в 2018 году агропромышленный комплекс обеспечил поступление в страну 39% общего объема валюты. При этом, добавил премьер, в 2019 году правительство намерено продолжить поддержку аграрной отрасли.

Говоря о планах на 2019 год, Гройсман отметил, что правительство намерено продолжать реформу децентрализации. По его словам, до 2020 года все население Украины должно проживать в объединенных территориальных громадах (ОТГ), тогда как на сегодняшний день в ОТГ проживают 68% граждан страны.

К слову, в прошлом году правительство передало в коммунальную собственность ОТГ 1,4 млн га государственных земель за пределами населенных пунктов. В 2019 году этот процесс будет продолжен.

По словам премьера, отчет правительства за 2018 будет направлен в парламент и предоставлен депутатам для ознакомления и поддержки.

В 2019 году правительство также намерено продолжить работу над созданием Экспортно-кредитного агентства, для чего в среду на заседании правительства был утвержден порядок использования средств госбюджета на создание и организацию работы этого органа.

Ускорение экономического роста

На уходящей неделе Госстат сообщил обществу и рынкам хорошую новость об ускорении роста национальной экономики в четвертом квартале 2018 года в годовом измерении до 3,4% с 2,8% кварталом ранее. К предыдущему кварталу экономика страны в октябре-декабре 2018 года выросла на 1,1%.

Таким образом, валовый внутренний продукт Украины в годовом выражении растет двенадцатый квартал подряд. Что, конечно, хорошо, но все мы хотим большего, так как понимаем, какой большой объем работы необходимо сделать для выхода нашей страны на среднеевропейский уровень экономического развития и уровня жизни граждан.

Государственная служба статистики также сообщила, что на фоне опережающих темпов роста импорта над экспортом дефицит внешнеторгового баланса страныв прошлом году вырос в 2,3 раза, до 5,8 млрд долл.

В частности, импорт товаров и услуг в Украину за год вырос на 14,3% - до 62,9 млрд долл., а экспорт – на 8,6%, до 57,1 млрд долл.

Согласно данным Госстата, дефицит внешней торговли товарами в 2018 году вырос в полтора раза до 9,8 млрд долл., при этом увеличился и профицит внешней торговли услугами - на 15,5% до 6,0 млрд долл.

Приоритеты властей

Глава государства и руководитель правительства во вторник на встрече с украинскими и зарубежными инвесторами, организованной инвесткомпанией DragonCapital, поделились своим видением развития страны в непростой год выборов президента и парламента.

Претендующий на переизбрание Петр Порошенко пообещал в 2023 году подать заявку о вступлении Украины в Европейский Союз и получить План действий для вступления страны в НАТО.

Кроме того, президент выразил надежду на скорое принятие Верховной Радой закона о создании в Украине Национального бюро финансовых расследований, чтобы окончательно отстранить силовиков от влияния на бизнес.

На фоне продолжения роста экономики и укрепления гривни, президент также призвал зарубежных инвесторов вкладывать средства в Украину.

«Сегодня не инвестировать в Украину невозможно: двенадцать кварталов подряд растет экономика, 3,4% роста ВВП в последний год – это наибольший за последние семь лет экономический рост. Банковская система стабильная и сегодня показывает рекордные прибыли. Гривня, при сохранении золотовалютных резервов и их наращивании, укрепляется», - сказал Порошенко.

Среди привлекательных для инвестирования направлений президент отметил аграрный сектор, перерабатывающую промышленности, ІТ-сектор, логистику, машиностроение и туризм.

Премьер-министр Гройсман назвал достижение экономического роста страны на уровне выше пяти процентов – одним из основных приоритетов украинских властей.

"Для нас является приоритетом рост экономики выше пяти процентов. Для этого необходимы инвестиции. Чтобы инвестиции приходили, нужны понятные правила и гарантии безопасности этих инвестиций", - заявил премьер.

Он отметил, что Украина имеет громадный потенциал для роста, но для его ускорения требуются структурные реформы и честная судебная система.

Гройсман выразил уверенность в 2019 году в Украине будет создан Антикоррупционный суд, а также появится качественная система сервиса налоговой и таможенной служб.

Премьер также выразил уверенность в завершении в этом году реформы Государственной фискальной службы.

«Я думаю, что в 2019 году - я все сделаю для этого, и тут у меня оптимистические прогнозы, потому что этим занимается наш министр финансов Оксана Маркарова. Мы сможем построить качественную систему сервиса налоговой службы и таможенной службы Украины», - добавил Гройсман.

Снижение инфляции и смягчение монетарной политики

Участвовавший в инвестфоруме глава Нацбанка Яков Смолий отметил, что Национальный банк Украины прогнозирует замедление в этом году потребительской инфляции до 6,3%, а показатели января лишь подтверждают реалистичность этих прогнозов.

По словам Смолия, при вхождении инфляции в прогнозируемый коридор у центробанка появляются основания для смягчения монетарной политики.

Ключевой кредитор страны – Международный валютный фонд – на уходящей неделе похвалил Украину за усилия по устранению дисбалансов в экономике, но отметил важность продвижения по другим направлениям реформ. В частности, постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, выступая на инвестиционной конференции в Киеве, отметил, что Фонд пока не увидел радикальных изменений уровня коррупции в стране.

«Мы пока что не увидели радикальных изменений в уровне коррупции. Хотя были созданы учреждения, которые помогут бороться с коррупцией»,- сказал Люнгман.

Представитель МВФ призвал власти обратить внимание на необходимость проведения давно откладываемой земельной реформы, реформирования налоговой и таможенной служб, ускорения приватизации госпредприятий, отказа от госконтроля над газовыми тарифами.

Третья рабочая неделя февраля также обещает быть наполненной важными экономическими новостями. В частности, Госстат сообщит о результатах работы в январе транспортного комплекса страны и статистику о предоставлении населению субсидий.

Елизавета Доронцева