Украинцы в первый день работы закона о валюте купили онлайн $4 миллиона

В последующие дни ажиотаж существенно снизился.

Украинцы в первый день работы нового закона «О валюте и валютных операциях» купили онлайн около 4 млн долл., но в последующие дни ажиотаж существенно снизился.

Читайте такжеВ Нацбанке объяснили зимнее укрепление гривни

Об этом сообщили в пресс-службе Европейской Бизнес Ассоциации, ссылаясь на выступление главы Национального банка Украины Якова Смолия со время встречи с бизнесом, посвященной новому валютному законодательству.

«В первый день, по данным банков, украинцы купили около 4 млн долл. онлайн. В последующие дни ажиотаж существенно спал. Так, по информации одного из крупнейших банков, на этой неделе объемы покупки валюты онлайн уменьшились вдвое», - сказал Смолий.

По его словам, Национальный банк проанализирует реакцию рынка на нововведения и рассмотрит возможность отмены очередных ограничений.

В частности, одним из следующих ограничений, которое будет отменено, в НБУ назвали ограничение по репатриации дивидендов, которое сдерживает инвестиционную привлекательность.

«Но сначала нам надо посмотреть, как себя будет вести рынок в ответ на уже осуществленную либерализацию», - пояснил глава НБУ.

Также он напомнил, что полная либерализация возможна только при наличии контроля вывода капитала в офшоры, для чего требуется внедрение в Украине плана действий BEPS (по противодействию уклонению от уплаты налогов).

Кроме того, Смолий подчеркнул важность принятия Верховной Радой законопроекта о «сплите», который поможет повысить качество регулирования небанковского финансового рынка.

Справка УНИАН. В Украине с 7 февраля действует новый закон о валюте, предполагающий ослабление почти тридцати ограничений на валютном рынке.

В том числе увеличение предельного срока расчетов по экспортно-импортным контрактам и разрешение свободно использовать счета юридических лиц за рубежом и счета нерезидентов в банках Украины.

Кроме того, отменены индивидуальные лицензии на валютные операции, разрешена оnline-покупка валюты физическими лицами, а лимит на валютные переводы за рубеж без открытия счетов для физлиц повышен в 10 раз.

Бизнес получил возможность репатриировать дивиденды за 2018 год в пределах 7 млн евро в месяц и покупать валюту день в день без предварительного резервирования средств.

Помимо этого, с 1 марта норма обязательной продажи валюты экспортерами снизится до 30% с 50%, действующих в настоящее время.