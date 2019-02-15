Закон о валюте в действии: украинцы инвестировали за рубеж почти 2 миллиона евро

Закон отменил индивидуальные лицензии на валютные операции.

Компании и физические лица в первую неделю работы нового закона о валюте инвестировали за рубеж 1,7 млн евро в пределах установленных е-лимитов.

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Как сообщила пресс-служба Национального банка Украины со ссылкой на данные банков, за эту неделю украинцы купили в интернете через онлайн-банкинги около 19 млн долл. США.

Кроме того, за указанный период украинский бизнес заключил 17 новых кредитных соглашений с нерезидентами по упрощенной процедуре – без регистрации в НБУ.

Справка УНИАН. В Украине с 7 февраля действует новый закон о валюте, предполагающий ослабление почти тридцати ограничений на валютном рынке.

В том числе разрешение свободно использовать счета юридических лиц за рубежом и счета нерезидентов в банках Украины, отмена индивидуальных лицензий на валютные операции и разрешение оnline-покупки валюты физлицами.