Кабмин предлагает Раде увеличить объем госзаимствований

Об этом говорится в пояснительной записке к правительственному законопроекту 2147, опубликованному на сайте Верховной Рады.

В пояснительной записке к документу отмечается, что госзаимствования увеличиваются на согласованный с МВФ объем увеличения общего фонда государственного бюджета.

Согласно документу, предлагается увеличить погашение государственного внутреннего долга на 66,771 млрд грн, внешнего долга на 25,981 млрд грн,

Также в связи с девальвацией национальной валюты в 2015 году и необходимостью погашения просроченной задолженности государственных предприятий, возникшей из-за девальвации гривни в 2014 году, предлагается увеличить расходы связанные с госдолгом и гарантированным государством долгом на 21,540 млрд грн.

Читайте такжеУ Яценюка хотят увеличить потолок госдолга на 218 млрд гривень

Как сообщал УНИАН, государственный бюджет на 2015 год предусматривает привлечение государственных заимствований в размере 293,836 млрд грн. Внутренние заимствования предусмотрены в размере 112,866 млрд грн, внешние — 180,970 млрд грн, или 11,5 млрд долл. по курсу Национального банка Украины.

Также сообщается, что 279,678 млрд грн займов предусмотрено по общему фонду госбюджета, 14,157 млрд грн — по специальному.

Объем погашения государственного долга в госбюджете на 2015 год оценивается в 158,88 млрд грн, в том числе внешнего - 97,6 млрд грн, внутреннего - 61,270 млрд грн.