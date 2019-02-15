После выходных в Украине подорожает валюта

Национальный банк на понедельник, 18 февраля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,25 грн/долл., к евро – на уровне 30,68 грн/евро.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 18 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2724.7894 (15 февраля – 2715.9961)

100 EUR – 3068.1129 (15 февраля – 3060.3844)

В пятницу, 15 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,22/27,25 грн/долл., что на 2 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,67/30,71 грн/евро, что на 10 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.