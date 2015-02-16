Порошенко рассчитывает на значительное увеличение инвестиций со стороны ЕБРР

Украина рассчитывает на значительное увеличение инвестиций со стороны Европейского банка реконструкции и развития.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил на встрече с президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти.

Глава государства подчеркнул важность расширения сотрудничества Украины и ЕБРР.

Президент банка заверил, что для ЕБРР сотрудничество с Украиной сейчас является одним из приоритетов.

Также Чакрабарти выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате конфликта на Донбассе.

Президент проинформировал, что близится к завершению подготовка нового соглашения с МВФ, которое направлено на "достаточно амбициозную стратегию реформ". Глава государства выразил надежду на подписание Меморандума с МВФ в ближайшие дни.

Президент сообщил о прогрессе в реформировании, в частности, о практических шагах по борьбе с коррупцией - создании антикоррупционного бюро, по внедрению судебной реформы, дерегулированию для создания благоприятного инвестиционного климата, существенные шаги по стабилизации ситуации в финансовой сфере.

"Мы рассчитываем на значительное увеличение инвестиций со стороны ЕБРР, а также на то, что ЕБРР поддержит нас на пути реформ в части взаимодействия с Национальным советом реформ", - подчеркнул глава государства.

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Порошенко отметил большую финансовую поддержку, которую Украине предоставляют или готовы предоставить ряд стран на двустороннем уровне - США, Канада, Япония, Австралия, Швейцария, а также Европейский Союз и Всемирный банк. Эта помощь создает так называемую "финансовую подушку", которая должна обеспечить успех реформ, сказал президент.

Управляющий директор по вопросам Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж представил позицию ЕБРР в отношении секторальных реформ в энергетическом и банковском секторах украинской экономики. Так, по его словам, реформы в энергетическом секторе является примером взаимодополняемости действий МВФ и ЕБРР.

Он проинформировал о тесном взаимодействии с НАК "Нафтогаз Украины" по его реформированию, что предусматривает закупку оборудования, импорт реверсного газа и установление прозрачных правил закупки этого газа.

"Все это должно хорошо сработать, вместе с сотрудничеством Украины с МВФ в контексте повышения тарифов на газ и субсидирования незащищенных слоев населения", - отметил эксперт.

Также ЕБРР реализует в энергетическом секторе Украины проекты по атомной безопасности и внедрению энергосберегающих технологий. Малиж сообщил о намерениях расширить программу по энергосбережению в направлении работы с физическими лицами.

Управляющий директор по вопросам Восточной Европы и Кавказа отметил усилия Национального банка по стабилизации финансовой ситуации. Он сообщил, что ЕБРР работает над рядом проектов по финансированию капитала некоторых банков. Также банк разрабатывает концепцию модернизации государственных банков путем их частичной коммерциализации в условиях, чтобы более 50% капитала принадлежало государству.

Завтра, 17 февраля, планируется подписание Меморандума о взаимопонимании между Исполнительным комитетом реформ и Европейским банком реконструкции и развития по поддержке Национального совета реформ и Проектного офиса по координации разработки и внедрению реформ в Украине. ЕБРР обеспечит финансирование проектного офиса в размере 1,5 млн евро.

Во встрече также приняли участие заместитель главы Администрации президента Валерий Чалый, заместитель главы АПУ - секретарь Национального совета реформ Дмитрий Шимкив, директор по коммуникациям ЕБРР Джонатан Чарльз, директор ЕБРР в Украине Шевки Аджунер.