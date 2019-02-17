Министр финансов: Украина догонит Польшу через 50 лет

По ее словам, к 2014 году экономика Украины была «больной», а затем потерпела влияния российской агрессии, поэтому главной задачей правительства было стабилизировать ее.

После падения 2014 года украинская экономика стабилизировалась и вернулась к режиму постоянного роста.

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Об этом заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова в эфире Радио Свобода.

По ее словам, к 2014 году экономика Украины была «больной», а затем потерпела влияния российской агрессии, поэтому главной задачей правительства было стабилизировать ее.

«Это было сделано. Сейчас уже 12 кварталов подряд экономика Украины растет. Если посмотреть на результат, которого мы достигли за предыдущие 4 года, конечно, он необычный, если можно так сказать. И мало кто верил, что нам удастся так быстро стабилизировать экономику и вернуться уже, можно сказать, к стабильному росту. Инфляция – менее 10%. Золотовалютные резервы на сегодня – самые высокие за последние 5 лет. Если говорить о макроэкономической ситуации, то она является достаточно стабильной на сегодняшний день», – рассказала Маркарова.

По словам министра финансов, если украинская экономика будет развиваться нынешними темпами, то догонит Польшу через 50 лет.

«И если Украина сохранит статус-кво такой, как сейчас, то для того, чтобы догнать Польшу, такую, как она есть сегодня, надо 50 лет. Это, конечно, для нас слишком длинный срок. И мы точно планируем и имеем рецепты, как сделать, чтобы догнать быстрее», – отметила министр.

Ранее Европейский банк реконструкции и развития указал в ежегодном анализе, что экономика Украины возрождается и растет, но авторы также отметили, что начатые позитивные реформы еще не доведены до результата. ЕБРР подчеркивает позитивность, но «скромность» показателей роста украинской экономики, что составило в прошлом году 2,5%, а в 2018 году, вероятно, составит 3,5%.

Специалисты банка считают, что Украине, несмотря на положительные тенденции, и в дальнейшем необходима финансовая поддержка внешних доноров и, в частности, Международного валютного фонда для макроэкономической стабильности.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, рост реального валового внутреннего продукта Украины в четвертом квартале 2018 года в годовом выражении - до четвертого квартала 2017 года - ускорился до 3,4% с 2,8% в аналогичном измерении кварталом ранее.

Данные Госстата в целом по 2018 год пока не обнародованы. По оценкам Национального банка, этот показатель составил 3,3%, по оценкам Минэкономразвития - 3,2%.

Президент Петр Порошенко в ходе своих выступлений озвучивает данные о росте реального ВВП Украины в 2018 году на 3,4%.

Кабинет министров прогнозирует в 2019 году рост ВВП Украины на 3%, Национальный банк - на 2,5%, Международный валютный фонд - на 2,7%, Всемирный банк - на 2,9%.

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, в 2019 году рост экономики Украины замедлится до 2,8%.