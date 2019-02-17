Повышение пенсий в Украине коснется всех: Рева раскрыл детали индексации

Проводиться индексация будет согласно закону о пенсионной реформе, который был принят 3 октября 2017 года, отметил министр социальной политики.

Автоматическая индексация пенсий в Украине коснется всех. Исключения не предусмотрены, повышать уровень выплат будут для каждого пенсионера.

Об этом рассказал министр социальной политики Андрей Рева, передает "Обозреватель". Он напомнил, что проводиться индексация будет согласно закону о пенсионной реформе, который был принят 3 октября 2017 года.

Читайте такжеМинистр финансов: Украина догонит Польшу через 50 лет

"В 2019-2020 годах будут учитываться показатели инфляции в размере 50% годовой инфляции. И показатель роста средней зарплаты за предыдущий год – тоже в размере 50%. Условно говоря, если инфляция была 9,8% за прошлый год, значит 4,9%. Если 25% роста средней зарплаты, половина – это 12,5%. то есть 17,4% роста", – подробно пояснил Рева.

Он уточнил, что таким образом базовый расчет пенсий при перерасчете за 2014-2016 год составил 3764 гривны. Далее это умножалось на коэффициент трудового стажа и коэффициент заработка. Теперь базовый показатель в 3764 будет умножен на 1,174.

"И у нас есть категория граждан, у которых большой стаж, но был маленький заработок в СССР за то, что была такая социальная политика. Вот для этих граждан мы разрабатываем механизм индексации, который позволит им иметь большую пенсию", – заверил министр.