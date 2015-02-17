Падение ВВП Украины в четвертом квартале 2014 года ускорилось до 15,2%

Падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в четвертом квартале 2014 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года ускорилось до 15,2% с 5,3%, зафиксированных кварталом ранее, сообщает Государственная служба статистики Украины на официальном сайте со ссылкой на оперативные данные.

По информации Госстата, данные приводятся в постоянных ценах 2010 года без учета оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также без учета части зоны проведения антитеррористической операции.

По сравнению с предыдущим, третьим кварталом 2014 года, с учетом сезонного фактора, падение ВВП в четвертом квартале составило 3,8%.

Данные о номинальном ВВП по итогам четвертого квартала и 2014 года в целом, а также годовые данные по реальному ВВП не приводятся.

Министр финансов Украины Наталия Яресько в комментарии агентству УНИАН назвала статистику падения ВВП страны впечатляющей. «Нельзя сказать, что она (статистика) не впечатляющая. Она впечатляющая. Но это просто статистика. Мы это уже пережили», - сказала Яресько.

Читайте такжеИзменения в госбюджет основаны на прогнозе падения ВВП на 5,5%Как сообщал УНИАН, падение ВВП Украины в третьем квартале 2014 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составило 5,3%, во втором квартале - 4,6%, в первом квартале - 1,2%.

Украинское правительство прогнозировало падение ВВП Украины по итогам 2014 года в целом на 7%, Национальный банк – на 7,5%.

Согласно последним прогнозам крупнейших международных кредиторов Украины, падение ВВП страны в 2014 году составит 8,2% по оценкам Всемирного банка, 7,5% - по оценкам Европейского банка реконструкции и развития, 6,5% - по оценкам Международного валютного фонда.

Читайте такжеЯценюк назвал условия, при которых в 2016 году украинская экономика начнет растиВ 2013 году рост ВВП Украины был нулевым, номинальный ВВП по итогам года составил 1,455 трлн грн.

В 2012 году рост реального ВВП составил 0,2%, номинальный ВВП - 1,409 трлн грн.