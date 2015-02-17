МЭР: российская экономика вступает в полосу затяжного спада

Российская экономика в 2015 году вступит в полосу затяжного спада, говорится в опубликованном вчера уточненном макропрогнозе Минэкономразвития РФ на 2015 год, пишет ТАСС.

"В условиях сохранения сильных геополитических рисков и гипотезы о том, что цена на нефть в среднегодовом выражении в 2015 году составит $50 за баррель, предполагается, что ВВП снизится на 3%. По прогнозным оценкам, российская экономика в 2015 году вступит в полосу затяжного спада", - говорится в документе.

На динамику производства в 2015 году ключевое влияние окажут сокращение экспортной выручки от продажи энергоресурсов на мировых рынках и закрытие мировых рынков капитала.

Это в совокупности приведет к сокращению реальных располагаемых доходов населения с последующим падением потребительского спроса и инвестиционной активности, отмечают в МЭР.

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Представленный вариант прогноза социально-экономического развития базируется на гипотезе изменения внешних и внутренних факторов, в том числе динамики цен на нефть и другие товары российского экспорта, ухудшения внешнеэкономических условий, сохраняющегося геополитического напряжения и продолжения действия экономических санкций в отношении России, говорится в прогнозе.

Вместе с тем МЭР рассчитывает, что план антикризисных мер позволит сократить темпы падения ВВП в 2015 году на 0,9 процентного пункта.

Согласно прогнозу, инвестиции в основной капитал в 2015 году сократятся на 13,7%. Годом ранее они сократились на 2,5%.

Высокая стоимость заемных ресурсов, удорожание импортируемых инвестиционных товаров, рост долговой нагрузки и общая экономическая неуверенность инвесторов приведут к сокращению инвестиций частных компаний на 15,3% к уровню 2014 года, отмечают в МЭР.

Сокращение реальной заработной платы в РФ в 2015 году будет более существенным (на 9,6%), чем в 2009 году (3,5%).

В прогнозе говорится, что, так же как и в кризис 2008-2009 годов, предприятия в качестве возможного канала снижения своих издержек на труд будут использовать сокращение заработной платы (неполный рабочий день/неделя, переменная часть заработной платы).

Отрицательная динамика реальной заработной платы в 2015 году непосредственно повлияет на реальные располагаемые доходы населения, ожидаемое сокращение которых в 2015 году составит 6,3%.

При этом реальные располагаемые доходы населения снизятся в меньшей степени, чем реальная заработная плата. Похожая ситуация наблюдалась в 2009 году, когда рост реальных доходов составил 3% при сокращении реальной заработной платы на 3,5%.

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МЭР ожидает пика инфляции в РФ в 2015 году на уровне 17-17,5% в конце первого - начале второго квартала, говорится в прогнозе.

При этом в первом квартале инфляция в среднем за месяц составит 2,2-2,3%. Во втором квартале среднемесячный темп замедлится более чем вдвое, до 1%, в условиях стабилизации курса рубля и растущих спросовых ограничений, считают в МЭР.

"Пик инфляции за годовой период, примерно в размере 17-17,5%, придется на конец первого - второй квартал", - говорится в документах МЭР.

Во втором полугодии рост цен существенно замедлится вследствие значительного сжатия платежеспособного спроса. К концу 2015 года инфляция составит 12-12,4% (в расчетах принято 12,2%). В среднем за год инфляция составит 15,8% к предыдущему году, указывает МЭР.