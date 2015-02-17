Финмониторинг заблокировал платеж 200 миллионов для компании сына Януковича

Об этом сообщил народный депутат Сергей Лещенко, пишет «Украинская правда».

"Деньги заблокированы сегодня утром на 5 дней Государственным финансовым мониторингом. После чего еще в течение 23 дней прокуратура должна легализовать арест денег в суде", - написал он на своей странице в "Фейсбук".

При этом нардеп выразил свое возмущение тем, что директор ГП "Энергорынок" Юрий Гнатюк сразу подписал платеж, не дождавшись апелляции на принятое 13 февраля Окружным административным судом Киева решение о приостановлении применения постановления НКРЭКУ №158 от 2 февраля 2015 года о расчетах с энергогенерацией в зоне АТО по отношению к "Донбассэнерго".

"Руководитель "Энергорынка" Гнатюк не дождался апелляции, не дождался даже понедельника, а прямо в пятницу (13 февраля) с колес подписал платежку на 200 млн! Это значит, что деньги были зарезервированы под такой платеж! При том, что на момент резерва еще действовал запрет Нацкомиссии регулирования энергетики платить в зону АТО", - отметил Лещенко.

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Как сообщалось, НКРЭКУ постановлением №158 от 2 февраля запретила "Энергорынку" проводить расчеты с энергогенерирующими предприятиями (ТЭС, ТЭЦ, ВЭС), находящимся на неподконтрольных украинской власти территориях. Постановление работает на протяжении действия распоряжения Кабинета министров о временных чрезвычайных мерах на рынке электроэнергии.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимира Демчишина, прекращение расчетов "Энергорынка" с генерирующими предприятиями, находящимися в зоне АТО, послужит стимулом к поиску механизмов оплаты электроэнергии, потребляемой в этом регионе.

Окружной административный суд Киева своим решением от 13 февраля приостановил применение это постановления НКРЭКУ по отношению к ПАО "Донбассэнерго".

По словам Лещенко, "Донбассэнерго" подконтрольно сыну экс-президента Александру Януковичу, однако у самого Януковича это отрицают.

"Донбассэнерго" эксплуатирует Старобешевскую и Славянскую ТЭС суммарной установленной мощностью 2880 МВт.

ЧАО "Энергоинвест Холдинг" 21 августа 2013 года победил в конкурсе по приватизации 60,773% акций "Донбассэнерго", предложив за него 718,92 млн грн при стартовой цене 641 млн грн. Еще 25% акций генкомпании принадлежит государственной НАК "Энергетическая компания Украины".