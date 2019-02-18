МВФ настоятельно рекомендует Украине продолжать реформы

По словам директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард, это необходимо для более устойчивого экономического роста и повышения уровня жизни украинских граждан.

Международный валютный фонд настоятельно рекомендует Украине сохранить достигнутую макроэкономическую стабильность и продолжать более глубокие структурные реформы для устойчивого экономического роста и повышения уровня жизни граждан.

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Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард по итогам ее встречи с кандидатом в президенты Украины Юлией Тимошенко в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

Согласно заявлению Лагард, разговор был посвящен последним экономическим событиям в Украине и необходимости продолжения реализации программы экономических реформ в рамках действующего соглашения с МВФ, включая антикоррупционную реформу.

"Я подчеркнула настоятельную необходимость для Украины сохранить успехи, достигнутые в восстановлении макроэкономической стабильности, и продолжать более глубокие структурные реформы, необходимые для достижения более устойчивого экономического роста и повышения уровня жизни граждан на постоянной основе", - говорится в заявлении.

Справка УНИАН. Совет директоров МВФ утвердил новую 14-месячную программу stand-by для Украины объемом 3,9 миллиарда долларов. Украина получила первый транш по новой программе в объеме 1,4 миллиарда долларов 21 декабря 2018 года. Получение еще двух траншей по 1,3 миллиарда долларов ожидается по итогам пересмотра выполнения условий программы в мае и в ноябре.

Среди структурных маяков программы - утверждение закона о "сплит", отчет о возврате активов государственных банков, разделение Государственной фискальной службы, назначение судей Национального антикоррупционного суда, меры НБУ в отношении недокапитализированных банков, завершение внешнего аудита Национального антикоррупционного бюро.