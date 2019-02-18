В Минфине рассказали, сколько нужно Украине инвестиций для ускорения экономического роста
Украине для ускорения экономического роста нужно свыше 10 миллиардов долларов инвестиций ежегодно, что в 4-5 раз больше привлекаемых в настоящее время.
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Об этом заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова в эфире одного из телеканалов.
"Сейчас мы привлекаем полтора-два-три миллиарда в год. Этого недостаточно для страны и такой экономики, как наша. Эти инвестиции должны быть "десять плюс" миллиардов", - сказала Маркарова.
Она отметила, что для привлечения таких инвестиций требуется эффективная приватизация госимущества и улучшение бизнес-климата.
Справка УНИАН. Поступления прямых иностранных инвестиций в экономику Украины, по оценкам Национального банка, за 2018 год составили 2,5 миллиарда долларов, 60% из которых направлены в реальный сектор.
Постоянный представитель Международного валютного фонда Йоста Люнгман ранее заявлял, что для ускорения экономического роста Украина нуждается в инвестициях, однако их объем должен быть в десятки раз больше текущего.