В рамках дерегуляции отменят 177 лицензий - Абромавичус

Министерство экономического развития и торговли планирует представить на заседании Национального совета по вопросам реформ план действий по завершению первого этапа дерегуляции, который включает ликвидацию 177 разного рода административных ограничений, которые создают административное давление на бизнес.

Об этом заявил министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус на инвестиционном форуме в Киеве.

"Сегодня будет проводиться Национальный совет по вопросам реформ, на котором я буду присутствовать с Дмитрием Шимкивым из Администрации президента и Анной Гопко из парламента. Мы обговорим 4 инициативы по реформам, 3 из которых относятся к Министерству экономики, включая дерегуляцию. Там мы предложим в качестве завершения первого этапа дерегуляции ликвидацию 177 лицензий и разрешений", - сказал Абромавичус.

Также министр отметил, что «дерегуляционная гильотина» дает возможность проводить реформы значительно быстрее.

«Мы, скорее всего, создадим независимую комиссию, которая будет проверять наличие коррупционной составляющей в деятельности государственных служб, их соответствие стандартам Европейского Союза и приверженность практике свободного рынка», - отметил министр.

По словам Абромавичуса, дерегуляционные инициативы, которые Минэкономразвития успело реализовать в 2015 году, упразднили 7,2% лицензий и разрешений, которые создавали административное давление на бизнес.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля Верховная Рада приняла предложенный правительством закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении условий ведения бизнеса (дерегуляция).

Закон предусматривает возможность регистрации бизнеса в течение двух дней, а также ликвидирует разрешительные центры и передает их функции Центрам административных услуг.

По подсчетам Минэкономразвития, экономический эффект закона о дерегуляции бизнеса, может достигнуть 40 - 60 млрд грн к 2020 году.

Бизнес, по оценкам министерства, сможет сэкономить около 100 млн грн на оформлении документов и 150 – 250 млн грн на неофициальных платежах.