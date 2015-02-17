Яресько надеется получить первый транш от МВФ в первой – второй декаде марта

Правительство рассчитывает уже к концу февраля совместно с парламентом принять изменения в государственный бюджет на 2015 год, что позволит нашей стране получить первый транш кредита по новой программе с ключевым кредитором – Международным валютным фондом и начать переговоры с другими кредиторами о возможной реструктуризации госдолга в объеме порядка 15 млрд долл., сообщила в ходе 11 международной инвестиционной конференции Dragon Capital министр финансов Украины Наталья Яресько.

«Но что касается наших первичных действий с МВФ, мы должны завершить переговоры по бюджету. Полагаю, что мы должны завершить бюджетный процесс на следующей неделе. Потом у нас будет заседание Совета директоров. Надеюсь, уже в первой декаде марта мы получим первый транш. И тогда же начнем наши переговоры с кредиторами. Думаю, что весь процесс (переговоров - УНИАН) начнется в первой – второй декаде марта».

Яресько отметила, что правительство активно работает с консультантами по долговым вопросам, в том числе с компанией Lazard, и рассчитывает, что несмотря на значительную сумму долгов, подлежащих реструктуризации, переговоры будут успешными. «Полагаю, что мы сможем убедить наших кредиторов, что Украина – это хороший заемщик. И когда-нибудь настанет время, когда Украина станет хорошим кредитором, но всему свое время», - отметила министр.

Она подчеркнула, что ждет встречи со всеми кредиторами, в том числе и из Москвы – относительно кредита в 3 млрд долл. «Я с нетерпением жду наших переговоров со всеми кредиторами. Однако из Москвы мы пока не получили никаких уведомлений, и никаких официальных переговоров по российскому кредиту мы не ведем», - сказала Яресько.

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Как сообщал УНИАН, в январе правительство заявило о намерении провести переговоры с ключевыми держателями евробондов о реструктуризации долгов, наняв в качестве консультанта переговоров консалтинговую компанию Lazard. Также в январе правительство Украины обратилось к Совету директоров МВФ с просьбой рассмотреть возможность утверждения новой программы сотрудничества с использованием механизма расширенного финансирования Extended Fund Facility (EFF), предполагающего выделение значительного объема средств на период до 4 лет. 12 февраля Кабмин и миссия Фонда утвердили меморандум по новой программе сотрудничества, объем финансирования которой составил бы 17,5 млрд долл.

Общий объем госдолга Украины составляет порядка 70 млрд долл.

Российский кредит в объеме 3 млрд долл. был выдан Украине в декабре 2013 года, срок его погашения в декабре 2015 года.