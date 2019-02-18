Нацбанк с начала года пополнил резервы на межбанке на $350 миллионов

На прошлой неделе регулятор купил 25 млн долл. и не продавал валюту.

Национальный банк Украины с начала года – со 2 января по 15 февраля – купил на межбанковском валютном рынке на 350,6 млн долл. больше, чем продал.

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Как сообщается на сайте НБУ, на прошлой неделе регулятор купил 25 млн долл. и не продавал валюту.

Напомним, Национальный банк за 2018 год пополнил резервы на межбанковском валютном рынке на 1,372 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины по состоянию на начало февраля остаются на максимальном за последние пять лет уровне в 20,8 млрд долл.

Международные резервы Украины в 2018 году выросли на 10,6% - до 20,820 млрд долл., обновив пятилетний максимум.