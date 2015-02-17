Гривня на межбанке снизилась до 26,90 за доллар

Во вторник, 17 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке понизились до 26,55/26,90 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По словам собеседника агентства, торги активизировались, спрос и предложение на данный момент уравновесились.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,56/30,24 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,4140/0,4240 грн/рубль.

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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 12:00 составил 26,3303 грн/долл., к этому часу было заключено 88 соглашений, объем торгов составил 75,95 млн долл.