Нацбанк повысил курс гривни: сколько завтра будет стоить валюта

Национальный банк на вторник, 19 февраля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,19 грн/долл., к евро – на уровне 30,80 грн/евро.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 19 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

Читайте такжеВ Нацбанке объяснили зимнее укрепление гривни

100 USD США – 2718.5914 (18 февраля – 2724.7894)

100 EUR – 3079.6203 (18 февраля – 3068.1129)

В понедельник, 18 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,18/27,20 грн/долл., что на 5 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,77/30,79 грн/евро, что на 8 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.