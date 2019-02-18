Нацбанк повысил курс гривни: сколько завтра будет стоить валюта
18:16, 18 февраля 2019Финансы
238 0
Национальный банк на вторник, 19 февраля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,19 грн/долл., к евро – на уровне 30,80 грн/евро.
Гривня на межбанке 18 февраля укрепилась к доллару на 5 копеек / фото УНИАН
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 19 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
Читайте такжеВ Нацбанке объяснили зимнее укрепление гривни
100 USD США – 2718.5914 (18 февраля – 2724.7894)
100 EUR – 3079.6203 (18 февраля – 3068.1129)
В понедельник, 18 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,18/27,20 грн/долл., что на 5 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,77/30,79 грн/евро, что на 8 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter