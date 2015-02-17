Банки за день получили более 2 миллиардов гривень рефинансирования

Национальный банк Украины 16 февраля предоставил банкам рефинансирование на 2,114 млрд грн, продал депозитные сертификаты на 8,340 млрд грн, сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, Нацбанк предоставил рефинансирование 9 банкам на 2,114 млрд грн под 23% годовых на 1 день.

Регулятор также продал депозитные сертификаты на 7,650 млрд грн 21 банку на один день под 14% годовых, на 640 млн грн 4 банкам на 7 дней под 17% годовых, на 50 млн грн 1 банку на 30 дней под 18% годовых.

Читайте такжеНБУ хочет обязать банки раскрыть информацию о конечном собственникеОбъем межбанковского кредитного рынка составил 5,646 млрд грн, средневзвешенная процентная ставка составила 20,4%, в т.ч. по кредитам овернайт – 19,7% годовых.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк 13 февраля предоставил банкам рефинансирование на 1,713 млрд грн, продал депозитные сертификаты на 8,759 млрд грн. Объем межбанковского кредитного рынка составил 8,833 млрд грн, средневзвешенная процентная ставка составила 19,9%, в т.ч. по кредитам овернайт – 19,4% годовых.