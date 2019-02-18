Работники, которых нанимают частные лица, должны декларировать доходы - ГФС

К таким доходам относятся вознаграждения, выплачиваемые домашним работницам, садоводам, няням, гувернанткам, строителям, водителям и тому подобное.

Работники, которых нанимают частные лица, и которые получают доходы без участия налоговых агентов, должны их задекларировать. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС).

Читайте такжеКрупные налогоплательщики в январе наполнили бюджет почти на 20 миллиардов гривень - Фискальная служба

К таким доходам относятся вознаграждения, выплачиваемые домашним работницам, садоводам, няням, гувернанткам, строителям, водителям и тому подобное.

"Налоговые агенты - это все предприятия, предприниматели, а также лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность (адвокаты, нотариусы и т.д.), которые начисляют и выплачивают физическим лицам доходы в виде заработной платы, гонораров, вознаграждений за разовую работу, дивидендов, премий и т.д." , - пояснила заместитель начальника управления - начальник отдела администрирования налога на доходы физических лиц Департамента налогов и сборов с физических лиц ГФС Татьяна Федченко.

"Такие налоговые агенты согласно Налоговому кодексу, ответственные за начисление и уплату налога на доходы физических лиц в бюджет. Поэтому если лицо в 2018 году получала доходы только при участии налоговых агентов, декларацию ей подавать не нужно", - подчеркнула Федченко.

Как сообщал УНИАН, украинцы в январе задекларировали 3,6 млрд грн полученных доходов за 2018 год, из них 335 плательщиков задекларировали доходы в сумме более 1 млн грн.

За указанный период граждане подали более 22 тыс. деклараций о доходах за 2018 год, что на 13% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

В частности, задекларировано 79,7 млн грн налога на доходы физических лиц и 13,1 млн грн военного сбора, что соответственно на 50% и 31% превышает показатели предыдущего года.

Справка УНИАН. Украинцы по результатам декларационной кампании 2018 года задекларировали 73,1 млрд грн полученных доходов за 2017 год, что на 16% больше показателя предыдущего года.

Обязательства по налогу на доходы физлиц составили 2,3 млрд грн, по военному сбору – 302,7 млн грн.