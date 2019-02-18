Владельцы "евроблях" уплатили в бюджет более 11 миллиардов - деньги пойдут на пенсии

ГФС растаможила по новым льготным условиям более 200 тыс. автотранспортных средств с иностранной регистрацией.

Государственная фискальная служба Украины (ГФС) растаможила по новым льготным условиям более 200 тыс. автотранспортных средств с иностранной регистрацией на сумму более 11 млрд грн, которые будут направлены на повышение пенсий для украинцев.

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Соответствующее заявление сделал президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область, передает пресс-служба главы украинского государства.

«Уже более 200 тыс. автомобилей растаможено, а в Пенсионный фонд поступило 11 млрд грн по состоянию на сейчас. Так надо работать. А теперь я вас спрашиваю: а куда мы эти 11 млрд грн Пенсионного фонда должны направить? На индексацию пенсий. Чтобы никуда оно больше не шло, поэтому мы и направили их в Пенсионный фонд. Кому? Тем, кто имеет наименьшие пенсии на уровне минимальной», - цитирует пресс-служба Порошенко.

В сообщении со ссылкой на главу государства подчеркивается, что в первую очередь повышение таких выплат коснется тех пенсионеров, которые не получили соответствующую индексацию в 2015-2016 гг.

«И в первую очередь мы должны сделать это там, где не смогли проиндексировать в 2015-2016 годах. Так как те, кто получает минимальную пенсию, ни в 2015 году, ни в 2016 году индексации не получили, так как все средства шли на армию», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины прогнозирует увеличение количества растаможенных автомобилей с иностранной регистрацией на льготных условиях до 250-300 тысяч.

С 25 ноября 2018 года в Украине действуют изменения в Налоговый и Таможенный кодексы о снижении акциза на легковые автомобили и усилении контроля за перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации.

В частности, предусмотрено введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема, а также 90-дневный льготный период действия коэффициента 0,5 для ставки расчета налога за растаможивание автомобилей, ввезенных с 1 января 2015 года до вступления в силу закона.

22 февраля истекает срок льготного периода применения ставки акцизного налога (коэффициент 0,5) для таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией. После этого времени владельцы таких автомобилей будут платить акцизный налог по полной ставке.

До принятия законов владельцы автомобилей с иностранной регистрацией неоднократно проводили акции протеста, требуя от правительства снизить стоимость растаможивания автомобилей и не оказывать давление на владельцев транспортных средств с еврономерами.