В Кабмине объяснили, кого коснется ужесточение правил для физлиц-предпринимателей

Гройсман пообещал широкое обсуждение законопроекта Минсоцполитики об ограничении использования ФЛП для выполнения работы полноценных сотрудников.

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал провести широкое обсуждение законопроекта Министерства социальной политики, которым планируется ограничить использование физических лиц – предпринимателей (ФЛП) для выполнения работ или оказания услуг в качестве полноценных сотрудников.

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Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов.

«Хорошо, что у них (Минсоцполитики – УНИАН) возникла идея, они ее отработали, повесили на сайт для обсуждения. Правительство никаких решений по этому поводу не принимало, парламент – тем более. Поэтому будет разумный подход, обсуждение широкое. Выскажутся ассоциации, скажут, что хорошо, что нет, что сейчас не ко времени. И мы готовы к этой дискуссии. Наше правительство является открытым», - сказал Гройсман.

По словам премьера, нужно поставить в равные условия с остальными тех, кто злоупотребляет использованием труда физических лиц – предпринимателей для минимизации своих налогов.

«Мое правительство, я как премьер-министр никогда не позволю никому навредить малым предпринимателям в Украине», - добавил он.

Присутствовавший на эфире министр социальной политики Андрей Рева заявил, что инициатива его министерства направлена на работодателей, которые хотят минимизировать свои налоговые выплаты, используя государственные инструменты по поддержке малого бизнеса.

«Я хочу успокоить: о физических лицах – предпринимателях речь не идет, они как работали, так и будут работать. Но те, кто пытается использовать эти государственные механизмы для минимизации своих платежей в бюджет, с ними мы будем бороться – что бы они там о нас ни говорили», - сказал он.

В качестве примеров злоупотреблений министр назвал услуги работников некоторых супермаркетов, спортивных залов, учреждений общественного питания, которые оформлены в качестве ФЛП.

«Миллиарды гривень они растаскивают по карманам, не желая платить налоги в нашу казну», - отметил Рева.

Как сообщал УНИАН, Минсоцполитики предлагает жестко ограничить использование физических лиц – частных предпринимателей, труд которых используется вместо полноценного найма на работу.

Об этом сказано в проекте закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты прав работников и противодействия применению незадекларированного труда», который обнародован на сайте министерства.

Среди прочего Минсоцполитики определяет семь признаков, совпадение по трем из которых дает основание считать отношения трудовыми.