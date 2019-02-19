Россия включила Украину в тройку стран, которые санкциями нанесли ей наибольший ущерб

Против российских товаров действуют 159 ограничений в 62 странах. Эксперты оценивают ущерб от них в $6,3 млрд в год.

Украина вошла в тройку лидеров по числу ограничений против России и по объему нанесенного ущерба, пропустив вперед только ЕС и США.

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Об этом говорится в материалах Минэкономразвития, передает РБК.

Ограничительные меры, введенные против российских товаров за рубежом, нанесли экономике России ущерб в $6,3 млрд.

Лидером по количеству введенных ограничений в отношении российских товаров стал Евросоюз (25), на втором месте — Украина (22), далее следуют Индия (16), Беларусь (13), Турция (12) и США (9).

Однако по предполагаемому ущербу экономике России распределение стран получилось иным: на первом месте — ЕС ($2,4 млрд), на втором — США ($1,1 млрд), на третьем — Украина ($775 млн). За ними следуют Турция ($713 млн), Индия ($377 млн), Иран ($320 млн) и Китай ($174 млн).

Несмотря на то что Беларусь, по данным Минэкономики, ввела против российских товаров относительно большое количество ограничительных мер, предполагаемый ущерб от них составил всего $42 млн.

Наибольшие потери от защитных мер понес металлургический сектор — почти $4 млрд, на втором месте сельскохозяйственная промышленность — $1,1 млрд, а замыкает тройку химическая промышленность, которая понесла потери в размере $640 млн.

Всего против российских товаров введено 159 ограничительных мер в 62 странах.