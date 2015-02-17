Рада собирается рассмотреть изменения в госбюджет 26 февраля
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман заявил, что заседание парламента, на котором будет рассматриваться законопроект о внесении изменений в закон о госбюджете-2015, состоится ориентировочно 26 февраля.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал во время брифинга перед началом совещания с председателями парламентских комитетов, лидерами фракций и представителями правительства по рассмотрению в парламенте изменений в бюджет.
Гройсман напомнил, что накануне в парламент поступил законопроект об изменениях в госбюджет-2015.
"Сегодня все депутаты готовы к его проработке. Сейчас я проведу встречу с представителями правительства, Министерства финансов, Министерства экономики, социальной политики для того, чтобы в присутствии председателей комитетов, председателей фракций обсудить вопрос презентации этих законопроектов, прохождения их по комитетам парламента и соответственно для согласования позиций для голосования в зале Верховной Рады", - сказал Гройсман.
Председатель ВР отметил, что ожидает, что заседание состоится "ориентировочно 26 февраля".
Читайте такжеКабмин заложил в бюджет курс 21,7 гривни за доллар
К этому времени, добавил он, необходимо эффективно построить работу с правительством, а депутаты сейчас готовы к системной работе как в комитетах, так и во фракциях.