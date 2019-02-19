Нацбанк вводит в оборот новые 500 гривень с подписью Смолия

Банки будут принимать банкноты номиналом 500 гривень образцов предыдущих лет и их выдачу без ограничений.

Национальный банк Украины с 22 февраля вводит в оборот банкноты номиналом 500 гривень образца 2015 года с подписью главы НБУ Якова Смолия и отображением на них года выпуска.

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Как сообщается на сайте регулятора, выпуск банкнот осуществляется для обеспечения наличного оборота в пределах планового на 2019 год выпуска и на замену изношенных, поврежденных и изъятых из оборота банкнот соответствующего номинала.

Отмечается, что банки будут принимать от клиентов банкноты номиналом 500 гривен образцов предыдущих лет и их выдачу без ограничений.

Также сообщается, что в соответствии с законодательством на банкнотах размещается подпись главы НБУ.

Справка УНИАН. В сентябре 1996 года в Украине была проведена денежная реформа, в результате которой единственным законным средством платежа на территории страны стала украинская гривня.

В настоящее время в обращении находятся купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 гривень, а также монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек и 1-2 гривни.

С 2019-2020 года регулятор анонсировал выпуск в обращение монет номиналом 5 и 10 гривен, которые со временем заменят банкноты соответствующих номиналов.

В июле 2018 года Нацбанк прекратил чеканку монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек, однако они остаются законным средством платежа.