Из-за «Укрзализныци» Украину может ждать падение курса гривны - эксперт

По словам эксперта, поднятие тарифов на грузовые перевозки ударит по экономике Украины вследствие того, что украинские экспортные товары не смогут быть конкурентными на мировом рынке из-за их высокой цены.

Украину может ждать падение курса гривны из-за действий государственного монополиста «Укрзализныця».

Об этом заявил руководитель ассоциации собственников вагонов Александр Криворучко на своей странице в Facebook.

«Укрзализныця» в текущем году решила повысить тарифы на грузовые перевозки более чем на 14%. В основном это ударит по экспортным отраслям, которые приносят в страну валюту. Что значит ударят? А значит это то, что себестоимость продукции из-за роста транспортных расходов вырастет. Автоматически поднимемся отпускная цена товаров. А на мировом рынке сейчас каждый доллар решает будут покупать твой товар или нет», сообщил Криворучко.

По словам эксперта, поднятие тарифов на грузовые перевозки ударит по экономике Украины вследствие того, что украинские экспортные товары не смогут быть конкурентными на мировом рынке из-за их высокой цены.

«Таким образом, Украина быстро вылетит из конкурентной гонки за импортного покупателя. А это недополученная валютная выручка, которая обычно помогает удерживать курс гривны», сообщил эксперт.

По мнению Криворучко, «Укрзализниця" должна искать внутренние резервы и должна иметь несколько источников покрытия собственного дефицита средств кроме как просто повышать цены бизнесу и делать Украину неконкурентной в мире.