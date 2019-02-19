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Фонд гарантирования может потерять активы на 54 миллиарда

13:33, 19 февраля 2019
Финансы
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Фонд гарантирования вкладов может лишиться активов на 54 млрд грн / фото УНИАН

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Об этом сообщили FinClub в пресс-службе Фонда.

Сейчас десять банков ожидают вердикта Верховного суда в делах по оспариванию неплатежеспособности: «Премиум», «Союз», Укринбанк, «Велес», КСГ Банк, «Хрещатик», Грин Банк, ВиЭйБи Банк, «Михайловский» и «Омега». 

Номинальная стоимость активов этих кредитных учреждений составляет 54,23 млрд грн, в то время как их оценочная стоимость в шесть раз ниже – 9,14 млрд грн.

В Фонде подсчитали, что уже выплатили вкладчикам 10 банков 13,78 млрд грн. 

Верховный суд впервые признал незаконным выведение банка с рынка. "Первопроходцем" стал "Златобанк", которого НБУ признал неплатежеспособным четыре года назад. В Фонде гарантирования будут требовать от суда инструкции, что делать с банком, ликвидация которого в самом разгаре. Вскоре Верховный суд должен принять решение по другим банкам-банкротам, но отсутствие вердикта суда не мешает им «сбегать» от Фонда.

Справка УНИАН. В течение 2014-2017 годов 96 банков в Украине утратили платежеспособность. Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, переданных в управление Фонда гарантирования в этот период, составила почти 90 млрд грн. В настоящее время Фонд гарантирования продолжает ликвидацию свыше 90 банков в Украине.

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Теги: #Фонд гарантирования#банки-банкроты