Девальвация гривни привела к падению прямых иностранных инвестиций в Украину почти на 20%

Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) на 1 января 2015 года составил 45,916 млрд долл., что на 11,140 млрд долл., или на 19,5% меньше показателя на начало года в 57,056 млрд долл., сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя.

Напомним, за прошлый год по официальному курсу Национального банка Украины гривня обесценилась по отношению к доллару США в 2 раза – до 15,7686 грн/долл. на 1 января 2015 года.

Читайте такжеУкраина и Япония подписали соглашение о защите инвестицийПо информации Госстата, снижение объема инвестиций преимущественно обусловлено курсовой разницей, за счет чего акционерный капитал снизился на 12,247 млрд долл., в то время как отток акционерного капитала за год оказался незначительным и составил 1,167 млрд долл. при одновременном поступлении 2,452 млрд долл. новых инвестиций.

Инвестиции поступали из 131 страны мира. Основными инвесторами Украины, на которых приходится 83% общего объема инвестиций, оставались Кипр – 13,711 млрд долл., Германия – 5,721 млрд долл., Нидерланды – 5,112 млрд долл., Российская Федерация – 2,724 млрд долл., Австрия – 2,526 млрд долл., Великобритания – 2,146 млрд долл., Британские Виргинские острова – 1,998 млрд долл., Франция – 1,615 млрд долл., Швейцария – 1,391 млрд долл. и Италия – 999,1 млн долл.

Большая часть инвестиций приходится на украинскую промышленность – 14,817 млрд долл., или 32,3% прямых инвестиций, а также на учреждения финансовой и страховой деятельности – 11,537 млрд долл., или 25,1%, предприятия оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов – 6,019 млрд долл., или 13,1%, организации по работе с недвижимостью – 3,804 млрд долл., или 8,3%, научные и технические организации – 2,837 млрд долл., или 6,2%.

Задолженность украинских предприятий по кредитам и займам, торговым кредитам и другим обязательствам (долговым инструментам) перед прямыми иностранными инвесторами на конец года составила 8,568 млрд долл., общий объем прямых инвестиций, включая акционерный капитал и долговые инструменты, - 54,484 млрд долл.

Объем прямых инвестиций (акционерного капитала) из Украины в экономику стран мира на конец года составил 6,352 млрд долл., в т. ч. в страны ЕС – 6,036 млрд долл., или 95% общего объема. Прямые инвестиции из Украины поступали в 46 стран мира, в том числе наибольшая доля приходится на Кипр (91,6%).

Требования украинских прямых инвесторов по долговым инструментам к предприятиям прямого инвестирования за рубежом на конец года составили 212 млн долл., общий объем прямых инвестиций с учетом акционерного капитала и долговых инструментов – 6,564 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов), без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя, на 1 октября 2014 года составил 48,523 млрд долл., что на 8,469 млрд долл., или на 14,86%, меньше показателя на начало текущего года в 56,992 млрд долл.

Чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2013 году составил 2,860 млрд долл., что в два раза меньше показателя 2012 года в 6,013 млрд долл.