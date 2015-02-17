Фискальная служба 20 февраля представит Минфину концепцию налоговой реформы

Государственная фискальная служба 20 февраля презентует Министерству финансов Украины концепцию реформирования налоговой системы, сообщила министр финансов Наталия Яресько во вторник, 17 февраля, на инвестиционном форуме в Киеве.

"ГФС в пятницу будет делать презентацию (по реформированию налоговой системы - УНИАН). В целом, мы говорим о том, чтобы сделать систему, которая более эффективна, которая бы работала на обслуживание налогоплательщиков, а не как орган принуждения. Необходима организация (ГФС - УНИАН), которая должна была бы дать эффективность ее работы и с крупными плательщиками, и с меньшими. Я думаю, что вы увидите изменения довольно конкретные и довольно быстро", - сказала Яресько.

Также министр отметила, что не является приверженцем единой и кардинальной налоговой реформы.

«Я не люблю идею единой налоговой реформы. Я не думаю, что она может быть эффективной «одним махом». Это невозможно», - сказала глава Минфина.

Также Яресько отметила, что министерство готово к дискуссии с бизнесом о пересмотре налогообложения и арендных ставок за пользование недрами в добывающей промышленности.

Читайте такжеУкраина и ЕБРР создадут проектный офис по внедрению реформ«Необходимо найти компромисс между нашими фискальными нуждами и нашими нуждами касательно стимулирования инвестиций в этих отраслях. Мы готовы к этому», - сказала министр.

Как сообщал УНИАН, 31 декабря 2014 года президент Украины подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об усовершенствовании налогового контроля за трансфертным ценообразованием (№1264-1). Верховная Рада приняла этот закон 28 декабря. Он предусматривает контроль за трансфертным ценообразованием крупных налогоплательщиков не только по товаропотокам, но и по финансовым операциям, а также обеспечение контроля в случаях, когда между компанией и конечным выгодоприобретателем существует цепочка контрагентов.