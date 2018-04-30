Словацкий реформатор: Помощи МВФ недостаточно, обязательна реструктуризация долга

Министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус на днях в рамках заседания парламента анонсировал назначение экс-министра финансов Словакии Ивана Миклоша своим советником.

Иван Миклош - словацкий политик, заместитель премьер-министра и министр экономики в 1998-2002 годах, заместитель премьер-министра и министра финансов в 2002-2006 годах, с 2010 по 2012 год был заместителем премьер-министра и министром финансов в правительстве. Миклош - автор налоговой реформы, которая помогла Словакии прослыть «раем для инвесторов».

В интервью УНИАН он рассказал, какими должны быть первоочередные реформы в Украине, как эффективно снизить давление на бизнес бюрократического аппарата, достаточный ли объем помощи МВФ для восстановления экономики и что для стабилизации ситуации нашей стране нужно сделать в первую очередь.

Министр экономического развития и торговли Украины Абромавичус анонсировал ваше назначение на пост советника. Ваша кандидатура уже официально утверждена?

Мы достигли соглашения, но официального назначения еще не было. На днях мы договорились о том, что я буду советником не только министра Абромавичуса, но и министра финансов Натальи Яресько. Я имею опыт работы в министерстве финансов Словакии, а также в качестве заместителя премьер-министра по координации реформ, что частично является компетенцией Абромавичуса.

По вашему мнению, какими должны быть первоочередные задачи правительства в сфере государственных финансов и бюджета?

Думаю, что главной задачей является фискальная консолидация. Украина должна сократить дефицит государственных финансов, который превысил 10% ВВП. Это - слишком большая цифра. В этой связи Украине необходимо уменьшить государственные расходы и, в обязательном порядке, увеличить доходную часть бюджета. Отношение госрасходов к ВВП в Украине является слишком большим - около 53%. При этом в странах Балтии данный показатель находится на уровне ниже 40% ВВП. Таким образом, давление госрасходов на страну является слишком большим. Основные методы достижения цели - дерегуляция цен на энергоносители (около 5% ВВП в дефиците госфинансов обеспечивает «Нафтогаз»), а также уменьшение бюрократического аппарата и регулирующих органов. В Украине слишком много государственных институтов, которые создают препятствия для развития экономики, предоставляя лицензии, разрешения и являясь, таким образом, источником коррупции. Повторюсь, Украине необходимо уменьшить бюрократический аппарат, государственный сектор, и параллельно увеличить его эффективность.

Другой сферой, в которой я вижу возможности сокращения, являются пенсии. Я имею в виду общий объем давления, общий объем расходов, который слишком велик. Я знаю, что пенсии в Украине маленькие, но вы до сих пор имеете большое количество специальных пенсий для бывшей номенклатуры. Все это важно не только для фискальной консолидации, но и для улучшения бизнес-среды, привлечения инвесторов, для повышения темпов экономического роста.

Вы говорите о мощном бюрократическом давлении на бизнес как об одной из важных проблем в Украине. Какие советы можете дать министрам для улучшения ситуации?

Очень важно провести оценку каждого госоргана на предмет необходимости его существования. Другими словами, необходимо ликвидировать те госорганы, которые не являются обязательными и ухудшают бизнес-климат.

Вторым существенным шагом является сокращение бюрократического аппарата. Для этого нужно провести персональный кадровый аудит, который покажет, каким является уровень каждого конкретного работника. Кроме того, аудит поможет привлечь на госслужбу профессиональных и образованных людей, которые будут способны изменить работу государственных институтов.

Абромавичус ранее заявлял, что Министерство экономического развития и торговли в нынешнем виде является неэффективным и должно быть ликвидировано. Согласны ли вы с такой точкой зрения?

Я соглашусь с тем, что важность этого министерства сильно переоценена, поскольку оно является наследием коммунистического времени и не подвергалось достаточной реорганизации. То же самое относится и ко всем остальным центральным органам исполнительной власти. Также очень важно, что сам министр убежден в необходимости снижения роли и даже ликвидации своего ведомства. При этом вопрос необходимости наличия министра экономики не очевиден, поскольку у каждого государства есть функции, которые оно должно выполнять. Вопрос только в том, будет ли эти функции выполнять министр экономики, министр инфраструктуры, министр финансов или любой другой министр. Но я согласен с тем, что на данный момент многие компетенции Минэкономразвития являются устаревшими.

Как вы оцениваете перспективы Украины в выполнении программы МВФ? Насколько сложно будет реализовать все предполагаемые реформы?

Выполнение программы критически необходимо. Без этого Украина не сможет выжить. Стоит отметить, что согласованная программа важна, в первую очередь, для Украины, а не для МВФ. Она важна для народа Украины, несмотря на необходимость проведения болезненных реформ. При этом перечень важных реформ не ограничивается программой МВФ, она не является достаточной. Это - необходимый минимум. Без имплементации программы МВФ и других программ реформ, которые разрабатываются правительством, невозможно будет изменить жизнь украинцев к лучшему. Естественно, что проведение реформ на начальном этапе является сложным, поскольку связано с непопулярными шагами, которые приводят к краткосрочному ухудшению ситуации. Но это - единственный путь улучшения ситуации. Это - не теория, это - практика. Практический опыт стран Балтии, Польши и Словакии, которые являются наиболее успешными примерами стран с переходной экономикой, поскольку реализовали больше радикальных реформ, чем другие представители Центральной Европы и бывшего Советского Союза, свидетельствует о достижении успеха. Поэтому реформы надо проводить не из-за МВФ, а для народа Украины.

Считаете ли вы объем программы с МВФ в 17,5 млрд долларов достаточным для Украины в данный момент?

Объем программы недостаточен, все об этом знают. Но это значительная часть необходимого финансирования, к которому присоединятся Евросоюз, Всемирный банк, США, в конце концов, держатели долговых обязательств Украины. Обязательным является проведение реструктуризации долга.

Максим Шевченко (УНИАН)