Абромавичус верит в возможность стабилизации украинской экономики уже в этом году

Ускорение падения ВВП в четвертом квартале 2014 года до 15,2% связано с военными действиями на востоке Украины и значительным снижением курса гривни, тем не менее правительство в 2015 году рассчитывает стабилизировать ситуацию в экономике и уже в следующем году ожидает роста ВВП.

Об этом сообщил министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус в ходе пресс-конференции.

«Результат (падения ВВП по итогам 4-го квартала 2014 года – УНИАН) никого не устраивает, но правительство путем реформ, помощи МВФ, меморандума с МВФ будет делать все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию в этом году и в 2016 году выйти на рост», - сказал он.

Министр отметил, что прогноз замедления темпов падения ВВП до 5,5%, на котором построен обновленный правительственный проект госбюджета на 2015 год, основан на сценарии прекращения военных действий на востоке Украины.

Читайте такжеИзменения в госбюджет основаны на прогнозе падения ВВП на 5,5%"На этот год мы ожидаем 5,5% падения ВВП, и это исходя из того, что мы ожидаем, что военные действия на востоке Украины в ближайшее время прекратятся", - сказал Абромавичус.

Как сообщал УНИАН, падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в четвертом квартале 2014 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года ускорилось до 15,2% с 5,3%, зафиксированных кварталом ранее.

Украинское правительство прогнозировало падение ВВП Украины по итогам 2014 года в целом на 7%, Национальный банк – на 7,5%.

Согласованные с Международным валютным фондом изменения в государственный бюджет на 2015 год основаны на прогнозе падения ВВП Украины на 5,5% и достижения номинального ВВП на уровне 1,850 трлн грн.