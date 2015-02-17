Гривня к закрытию межбанка осталась на уровне 26,90 за доллар

Во вторник, 17 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов достигли уровня 26,60/26,90 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По словам собеседника агентства, сделки проходят в небольших объемах, спрос превышает предложение, но у участников сделок отсутствует свободная гривневая ликвидность.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,3240/30,6660 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,4210/0,4260 грн/рубль.

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