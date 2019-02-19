Правоохранители задержали сотрудника банка "Хрещатик" за вымогательство

Чиновник требовал 7 тысяч долларов за заключение договора аренды нежилых помещений в центре Киева.

Правоохранители задержали с поличным одного из должностных лиц ликвидируемого банка "Хрещатик" за вымогательство взятки в размере 7 тысяч долларов.

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Как сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц, разоблачение и задержание злоумышленника проведены при содействии фонда.

Отмечается, что чиновник требовал взятку за заключение договора аренды нежилых помещений в центре Киева, для чего привлек посредника.

Фонд призвал сообщать о совершении коррупционных действий или о намерениях их совершить в правоохранительные органы.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал ликвидацию банка "Хрещатик" в июне 2016 года. Временная администрация работала в банке с апреля 2016 года.

Банк "Хрещатик" работал на рынке Украины с 1993 года и входил в двадцатку крупнейших банков по объему активов. Ключевыми владельцами финучреждения были: гражданин Украины Андрей Иванов с долей 37%, Киевская горгосадминистрация с долей 25%, гражданин Австрии Николай Солдатенко с долей 24%.