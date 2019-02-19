Нацбанк укрепил официальную гривню: свежие курсы

Официальный курс НБУ на 20 февраля: 100 USD – 2717,3251 гривни; 100 EUR – 3068,9470 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 20 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2717,3251 (19 февраля – 2718,5914)

100 EUR – 3068,9470 (19 февраля – 3079,6203)

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,15/27,17 гривни/доллар, что на 3 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,74/30,76 гривни/евро, что также на 3 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк на среду, 20 февраля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,17 гривни/доллар, к евро – на уровне 30,69 гривни/евро.